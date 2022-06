Rietgedekte villa in de velden bij Laren

Een villa of landhuis kan op heel veel verschillende plekken gebouwd worden. Je kunt natuurlijk kiezen voor een villa in een chique dorp of bij een grote stad. Als je het over een heel andere boeg wilt gooien dan is er ook de mogelijkheid om een villa op het platteland te bouwen. Deze prachtige rietgedekte villa van Maas Architecten bij Laren is daarvan een uitstekend voorbeeld. Alle ruimte voor jezelf, je gezin en je eventuele huisdieren maar wel met alle hedendaagse comfort en gemakken in je prachtige huis bij de hand. Ideaal dus voor de liefhebbers van zowel ruim wonen als veel ruimte om het huis.