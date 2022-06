Een van de basisbehoeften als het gaat om de tuin is wel de afscheiding: hek, muur, heg etc. We willen namelijk allemaal graag in meerdere of mindere mate privacy, veiligheid en last but not least ook een beetje stijl in onze tuin met behulp van de afbakening van ons eigendom. Persoonlijke wensen spelen hierbij een grote rol – sommigen van ons kletsen graag bij met de buren over een laag tuinhekje, terwijl anderen graag een beetje privacy hebben bij het zonnen. Sommigen van ons hebben waardevolle bezittingen te beschermen, anderen willen juist een afscheiding puur voor het mooi. Voor al deze verschillende wensen hebben wij hier bij homify wel een model dat ervoor gemaakt lijkt en vandaag willen we kijken naar een aantal van de mooiste en beste moderne tuinhek ideeën van onze experts. Kijk met ons mee…