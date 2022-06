Bamboemeubels: Erg Duurzaam

Deze bamboestoel is een moderne interpretatie van het beroemde en begeerde Windsor-model, lekker klassiek maar o zo tijdloos. Door zijn elegante vormgeving staat hij superluxe in je woonkamer. Als je goed kijkt, dan zie je dat het zitvlak aan de voorkant een beetje bijgeschaafd is, dit is gedaan om het zitcomfort te verbeteren. De zwarte kleur past goed in lichte en donkere interieurs, want zwart past eigenlijk overal goed bij! Deze stoel heeft daarbij ook een eenvoudige vorm, waardoor hij makkelijk te integreren is in je interieur. De zitting is gemaakt van rotanhout dat supersterk, mooi en duurzaam is. Deze hele bamboestoel is duurzaam, waardoor je een steentje bijdraagt aan een beter milieu! Geweldig toch!