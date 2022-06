10 spullletjes die je huis gezelliger maken

We zien hier een kamer die bol staat van het unieke design. Decoraties te over hier! Let op de bijzondere vazen op de donkere tafel rechts, maar ook op de unieke lamp links. Deze woning heeft een licht plafond en helder wanden. Het is dan juist leuk om kleurige decoraties in de kamer neer te zetten, maar zet er niet te veel in, want to much is not enough!