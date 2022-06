Kunst voor Thuis: Supermooi!

De lente komt er weer aan en we zitten allemaal met smart te wachten op het mooie weer. Wat is het toch fijn om lekker in de lentewind te fietsen door weilanden, bossen en heiden. Erg fijn en supergezond. Bewegen in de buiten lucht is heerlijk! Dit schilderij gaat over die fijne momenten in de vrije natuur. Het figuur op dit schilderij is blij en is met haar hoofd in de voorjaarswolken. Misschien is ze wel verlieft: daar is de lente de juiste tijd voor!