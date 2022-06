homify 360°: Een eengezinswoning in Leiden

In plaats van een grootse villa in Berlijn of een vakantiehuis in Portugal zoeken we het vandaag dichter bij huis: bij een klein maar niet minder groots ontwerp in een heel gewone straat in Leiden. Hier vinden we namelijk een arbeiderswoning die voor een Nederlands gezin uit Parijs is omgetoverd tot licht en modern “pied-à-terre ” (tweede woonhuis). Hoe dit gezin eens in de zoveel tijd weer van echt Nederlands wonen in deze eengezinswoning kan genieten en dat op maar 76 m², kun je in deze homify 360° vinden.