Scandinavische meubels & design-accessoires

Een lekkere vers geperste jus is een delicatesse in de ochtend. Wie wil dat nu niet! Naast het feit dat het erg lekker is, is het ook erg gezond. Vaak gaan die twee overigens hand in hand. Of je nu een gemixt drankje wil of gewoon een klassieke jus d'orange, deze bijzondere fruitpers is super design en mega mooi. Vaak zijn ze van plastic en niet erg bijzonder, maar deze pers is vervaardigd uit ecologisch en hoogwaardig hout. Je ziet ze niet vaak van deze klasse. Inspirerend design dit! Elke keuken of eetkamer krijgt direct een bijzondere sfeer met deze designpers. Zet nog wat extra houten accessoires in je keuken en dan is je interieur helemaal af!

Tot zover deze Scandinavische meubels en accessoires. Hopelijk ben je net zo enthousiast als wij! Veel plezier met het inrichten van je Scandinavische interieur!

Vragen en advies kun je krijgen op ons handige forum!