Design Mediameubels

De laatste jaren is het aantal tv kanalen vier keer zo veel geworden, maar het design van de tv is daar eigenlijk bij achtergebleven. We kennen allemaal wel de ietwat technische zwarte of grijze omkasting, die niet echt sfeervol of esthetisch is. Daarom ontwierp Smool deze prachtige design tv, die er wel mooi uitziet. Het tv kijken is een sociaal gebeuren waarbij de hele familie vaak gebiologeerd naar het scherm zit te kijken, maar als je geen tv kijkt, dan staat de tv wel in je kamer, en dan valt hij des te meer op. Dit prachtige design zorgt ervoor dat je tv ten alle tijden een lust voor het oog is. Dit is een prachtig mediameubel.