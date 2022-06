Schilderkunst voor thuis door Kathalijne Hes

We bevinden ons in hier in het atelier. Je voelt direct de artistieke sfeer in de lucht hangen. Dit is de plek waar de inspiratie op je neerdaalt, en waar je als kunstenaar de creatieve vruchten kunt plukken. Een atelier dat ruim en rijk aan licht is, schept de juiste creatieve sfeer om in te werken. Een kunstenaar heeft een vrijplaats nodig om tot authentieke werken te kunnen komen, en wat we hier zien is zo'n vrijplaats. Of moeten we het eerder een broedplaats noemen, waar de kunstwerken geconcipieerd worden en tot wasdom komen? In deze kunsttempel wordt als het ware de geest in het kunstwerk geblazen, zodat de voorstelling zijn expressieve schoonheid krijgt. Hes citeert de Joods-Amerikaanse schrijver Saul Bellow die stelt: Kunst streeft naar vorm en hoopt op schoonheid. Laten we eens kijken welke sfeer de werken van Hes oproepen.