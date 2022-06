Zilva Vloersystemen: Mooi Interieur voor Jou

Als we samen eten is dat gezellig en fijn. Eten in een prachtige setting aan een mooie tafel maakt die ervaring nog meer bijzonder. Deze rustieke tafel geeft je de sfeer en de setting om met het hele gezin te genieten van het ontbijt of het avondeten. Het blijkt dat de kinderen het vooral leuk vinden om op het bankje te zitten, dat komt natuurlijk omdat het erg bijzonder voor ze is. Normaal zit je immers op een stoel. De tafel biedt genoeg ruimte voor een heel gezin en ziet er fantastisch uit. Tegenwoordig is steigerhout helemaal hot, dit komt natuurlijk door de authentieke vintage persoonlijkheid die eruit spreekt. De ontwerper van deze tafel heeft daarop ingehaakt en kwam met dit geweldige kunstwerk op de proppen, dat natuurlijk een sterke symbiose met de vloer van Zilva vormt. Supermooi en rustiek!

