Inrichting maisonnette in Breda door Het Lindehuys Interieurvormgeving

We vinden de accessoires en de kunstobjecten zo mooi, dat we ze je even van dichtbij willen laten zien. De sculpturen lijken afkomstige van eeuwenoude culturen, ze hebben een sterke energie over zich, een welhaast mythische oerkracht. Het schilderij lijkt wel een landkaart of een geheimzinnige bouwtekening. Het is in ieder geval een eclectisch kunstwerk. De eclectische stijl is vrij, expressief en super mooi. Op het donkere hout in koloniale stijl staan deze accessoires en kunstobjecten erg goed. Als we de ontwerpen van LINDEHUYS opsommen, dan mogen we wel concluderen dat het een absolute topstudio is die telkens met een origineel design op de proppen komt. Of je ontwerp nu eclectisch of juist authentiek moet zijn: het is uiteindelijk altijd persoonlijk en innovatief!

Dit was de maisonnette in Breda. We hopen dat je veel inspiratie opgedaan hebt. Veel creatief plezier gewenst!

