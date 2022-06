Bijzonder Bijzettafels: Inspiratie voor thuis

We lopen het interieur binnen en vragen ons af, of deze bijzettafel van beton is. Eenmaal dichterbij zien we dat de kleur lijkt op die van beton, maar het materiaal is minder robuust. Deze handige tafel is gemaakt van karton, een materiaal dat we steeds vaker tegenkomen in de binnenhuisarchitectuur. Het is natuurlijk erg fijn om te zien dat steeds meer ontwerpers gebruik maken van dit ecologische materiaal. Wat een weldaad voor het milieu! De bijzettafel staat erg goed bij de rest van het interieur, is zelfs iets lichter en kan gemakkelijk deze schitterende vaasjes dragen.