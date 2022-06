Een unieke prefabwoning in de natuur

De lichtval is belangrijk als je een mooie interieur wilt inrichten. In deze slaapkamer is daar zeker aan gedacht. Via de ramen werpt het zonlicht een mooi schaduwspel op de wand. Het bed is ruim en de kamer voelt goed aan. Je hebt echt niet het idee dat het aantal vierkante meters woonruimte in dit huis nogal schaars is. De woning is op een slimme manier ingerichte waardoor je alle bewegingsruimte hebt die je maar te wensen hebt. Het kleurenschema hier is echt wat je noemt modern: een donkere natuurlijke houtkleur in combinatie met zuivere, witte wanden. Je zou het ook mediterraans kunnen noemen, want ook in oude huizen in de streek vinden we een dergelijk kleurenpalet.