Historisch poorthuis in Odenwald

We lijken bij een middeleeuwse burcht aangekomen, maar niets is minder waar. Het is gewoon een woonhuis. Nou ja, gewoon… Het oude aura van het pand geeft een bijzonder gevoel en zodra we het pand dichter naderen worden we nieuwsgieriger wat het zou kunnen herbergen. De houten buitenkant is bijzonder in combinatie met de oude stenen. Hier komen hard en zacht, oud en nieuw bij elkaar. Let ook op de leuke stenen en de overgang naar het terras van grijze houten vlonders. Echt te gek! Het is wel duidelijk dat ecologisch hout een speciale rol vervult in dit moderne en historische huis. Laten we snel verder kijken.