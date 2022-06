Is een grote en mooi ontworpen tuin altijd het werk van professionele landschapsarchitecten en hoveniers? Wij denken van niet. Zij zorgen uiteraard voor een geweldige tuin, maar voor mensen met een kleinere beurs, is dit wellicht iets te prijzig. Daarom hebben we een paar suggesties op een rijtje gezet, zodat je tuin toch de professionele uitstraling krijgt zonder de hulp van een professional.

Kijk snel!