5 geweldige manieren om je saaie muur te verfraaien

De kaalgebikte bakstenen muur is bijna niet meer weg te denken uit moderne en industriële interieurs. Maar het is lang niet altijd mogelijk dit te realiseren. Of je hebt simpelweg geen zin om al het pleisterwerk te verwijderen. Ook dan is er een makkelijke en simpele oplossing: panelen met een print van een bakstenen muur. Het geeft dezelfde stoere uitstraling, maar het kost een stuk minder werk.

