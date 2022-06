Een modern huis in een oude schuur

We kijken hier recht over het dak. Nu kunnen we goed zien hoe hoog de schuur en huis zijn. Het hout en de witte kleur van het huis contrasteren prachtig. Als je in dit huis woont voel jij je dubbel beschermd, het is net alsof je in een eigen wereld woont, regen en wind krijgen in de grote schuur geen kans. Het platform waar we nu opstaan biedt natuurlijk ook veel ruimte, wat denk je van een extra woonhuis uitgevoerd in lichtgewicht hout? Je kunt het zo gek niet bedenken of dit platform is er geschikt voor. Laat je fantasie de vrije loop, dan komt er vanzelf een bijzonder idee tevoorschijn!

Tot zover onze wandeling door de imposante schuur. Hopelijk ben jij geïnspireerd en enthousiast over dit huis-in-schuurconcept!

In dit artikel behandelen we een low-budget huis. Mooie architectuur voor een bescheiden beurs.

