De update van een bakstenen woonhuis

Vandaag laten we je zien hoe je moderne huizen een update kunt geven, zodat ze weer lange tijd mee kunnen op het gebied van comfort en energie. Hou je van een landelijke sfeer, dan zit je hier goed! We gaan oude agrarische gebouwen verbouwen en modern maken, waardoor het woongenot in deze woning wordt verhoogt. Enkele aanpassingen waren nodig, zowel binnen als buiten, om dit doel te bereiken. Naast conventionele bouwmaterialen als metselwerk, staal en beton werden natuurlijk materialen als hout en klei gebruikt. Het geheel is een adembenemend decor geworden waarin oud en nieuw harmonisch samen gaan. Te lang hebben huizen gebruik gemaakt van louter fossiele brandstoffen, die vervuilend en eindig zijn. Daarom was het belangrijk om een aantal eenvoudige veranderingen aan te brengen. Dit is geluk! Het huis beschikt nu over zonnepanelen, waardoor het helemaal meedraait op het gebied van duurzame energie. Laten we deze idyllisch omgeving betreden en alle veranderingen eens van dichtbij bekijken.