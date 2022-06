De schommelbank is weer terug – nu relaxter, cooler en stijlvoller dan ooit! Het is afgelopen met de gebloemde monsters met ruches, pompons en wit staal. In plaats daarvan vinden we nu natuurlijke materialen, minimalistisch kleurgebruik en strakke vormen. Van de kitscherige bank is maar weinig over – de schommelbank is nu een echt designproduct geworden. Ontdek de nieuwste creatieve woonideeën rondom de schommelbank hier.