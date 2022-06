homify 360°: Low-budget huis in Leutkirch

Het ontwerp buiten was strak, maar hier is het niet anders. De donkere houten tafel en de design stoelen corresponderen met de sfeer van de buitenkant. Het donker-licht schema gaat een prachtige symbiose aan met het grijze betonnen plafond, waardoor er tevens een zichtbare uniciteit in het huis aanwezig is. Decoraties en natuurlijk schoon zijn binnen een interieur belangrijk, helemaal als het een strak en koel interieur betreft. De gedroogde knoppen in de blauwe vaas geven een hint dat het voorjaar weer in aantocht is, we hoeven alleen maar een beetje geduld te hebben. Ook de verlichting in deze eetkamer is bijzonder, deze hangt aan een eenvoudig snoer en loopt vanaf plafond als een strakke zwarte lijn tot in de heldere minimalistische lamp. Ook bij dit laatste zien we het donker-licht schema terugkeren. Low-budget was nog nooit zo mooi.