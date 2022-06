Een riante villa op het platteland

Hoe Engels wil je het hebben: de laarzen staan in de gang, de paraplubak staat in de hoek, waar je met een gerust hart je hoed op kunt leggen. Natuurlijk kun je ook kiezen voor een kapstok: it's up to you! De prent aan de muur vertelt een verhaal over de vegetatie in de buurt en wordt omlijst door prachtig bewerkt hout, waarvan de grijze kleur prachtig afsteekt tegen het ruiten behang. Het lijkt wel of elke dag zijn eigen paar laarzen heeft, en dat is ook wel nodig op een Engels landgoed met veel gras, zand en natuurlijk paden.