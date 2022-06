Niet alleen in huis, maar ook in de tuin zijn er vaak hoeken waarvan we niet goed weten wat we er mee moeten. Vaak zijn deze hoekjes leeg of is het de plek voor de composthoop.

Maar wij vinden dat juist dit deel van de tuin best een beetje meer aandacht mag krijgen en hebben een paar ideeën verzameld, zodat je eindelijk weet wat je met deze ongebruikte ruimte moet doen!.