9 perfecte woonkamers die je graag wil kopiëren!

Dit ontwerp is zowel eenvoudig als praktisch en is er toch in geslaagd om een gevoel van warmte en gastvrijheid op te roepen. De mintgroene muur in de eetruimte zorgt voor een levendige sfeer en steekt prachtig af tegen het frisse witte plafond en de vloer. De woonkamer zelf bestaat uit een elegante dressoir en een heerlijke sofa die een verbindend element in de ruimte is. In deze woonkamer kom je pas echt tot rust.