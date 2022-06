homify 360°: Een Engelse kustwoning met bijzonder uitzicht

Een kustwoning is spectaculair. De frisse lucht, het geluid van het water tegen de rotsen, de zonsopgangen en de wisseling van eb en vloed, die dingen geven het leven in de kustwoning sfeer. Dit huis in Salcombe, een district van Devon, in het zuidwesten van Engeland, staat in een idyllische en welhaast magische omgeving. Naast deze prachtige omgeving is het huis tevens een parel van de moderne architectuur. Het gebied staat bekend om zijn watersport, vislocaties en pittoreske dorpjes. Het is tevens een felbegeerde plek als het gaat om vastgoed. De woningen die wij in dit artikel gaan bezoeken is ontworpen door Richard Pain, die de woning helemaal toegespitst heeft op het comfort van de bewoners. Of de woning nu dienst doet voor het dagelijks leven of voor vakantie doeleinden, de techniek en architectonische hoogstandjes bieden je de mogelijkheid om te genieten op hoogniveau. Maar het mooiste van alles is het uitzicht!

Laten we niet langer wachten met de tour, kom met ons mee!