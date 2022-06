Voor & Na: Van Aftands Zwembad tot Moderne Studio

Wat is er mooier dan oude aftandse gebouwen omgetoverd zien worden tot nieuwe ruimten met heel nieuw leven? Een zo'n gebouw is dit aftandse zwembad in een achtertuin in Southampton, Engeland. Deze ruimte is op heel slimme manier verbouwd tot een moderne ontwerpstudio voor de bewoners. De eigenaren van Walk Interior Design en het zwembad zagen onmiddellijk de potentie van de ruimte en gebruikten hun creativiteit en ervaring om dit vochtige en trieste bouwsel om te bouwen tot een lichte werkruimte, perfect voor het dagelijkse ontwerpwerk van het stel.