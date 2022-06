5 ideeën voor een afscheiding tussen de keuken en de woonkamer

In moderne woningen maken de meeste keukens onderdeel uit van de rest van het huis, en dan met name van de woon- en eetkamers. Er is een tijd geweest dat de keuken zich altijd in de gang bevond, en dus niet zichtbaar was vanuit de rest van huis. Die tijd lijkt intussen achter ons te liggen. Hoewel een open keuken zeer functioneel en gezellig kan zijn, brengt het ook een aantal nadelen met zich mee. Denk maar eens aan de geurtjes van het koken die sneller in de woonkamer blijven hangen.

In dit Ideabook hebben we vijf ideeën voor je op een rijtje gezet om je open keuken van de rest van je huis af te scheiden. Lees snel verder om te zien hoe je dit thuis kunt realiseren!