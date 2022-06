Dutchbone: Industrieel Interieur

Dutchbone houdt van meubilair en van door vele culturen geïnspireerde interieurs. Ze creëren designs met een ziel, met een eigen signatuur. Deze schatten ontdekken we tijdens onze reizen. Ze zijn mooi, uniek en altijd geïnspireerd door de kleuren van de aarde. Dutchbone komt verhalen tegen die het verdienen om doorverteld te worden. De collecties van Dutchbone zijn een precieze mix van handwerk en industrie. Ze streven er altijd naar om een betaalbare collectie te creëren die altijd in beweging is. Of je nou in een loft in New York woont, een woonboot in Amsterdam of op het platteland: zij hebben altijd wat voor je in huis!

De industriële stijl is al enige tijd populair en komt in vele vormen en smaken. Toch weet Dutchbone unieke interieurs te creëren die opvallen tussen de rest. We hebben hieronder een aantal mooi voorbeelden voor je op een rij gezet. Gewoon om je te inspireren. Kijk met ons mee!