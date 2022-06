8 geweldige ruimtebesparende ideeën waar je nooit aan zou denken!

Ben je in de bevoorrechte situatie dat je een mooie trap midden in de kamer hebt, gebruik deze dan optimaal. Geef niet alleen de ogen de kost, maar maak er meteen een multifunctioneel meubel van. Zoals je goed op deze foto kunt zien, kan je van alles kwijt in en onder de trap. Superhandig!

