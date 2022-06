Klein en vrouwelijk appartement

Het is duidelijk een plek waar het leven genoten wordt! Dit design is sprankelend en modern. Lekker licht en open. Je zou bijna vergeten dat er hier maar weinig woonruimte is, dat komt door het feit dat de woning in de grote stad ligt. Je moet dan echt op de proppen komen met een uitstekend design dat rekening houdt met het aantal vierkante meters. Een van de grote voordelen van het design, dat we hier in deze living zien, is de openheid die eruit spreekt. De keuken is geen afgesloten hokje, maar is verbonden met de rest van de ruimte. De keukenbar recht voor ons scheidt de keuken van de woonkamer. Deze bar is ook echt een goede plek om je ontbijt aan te nuttigen. Daarbij is het een handig oppervlak waarop je kunt werken. Met deze opstelling bespaar je veel ruimte, want je hoeft geen extra keukentafel neer te zetten. Ook fijn zijn de ramen rechts van de keuken, niet alleen vanwege het daglicht, maar ook om de ruimte lekker te luchten. Samen met een expert ontwerp je een kleine woning op een grootste manier!