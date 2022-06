Romantisch appartement in hip jasje

In de woonkamer zien we meteen hoe veelzijdig het interieur is. De vloer heeft een authentieke mediterraanse vloer, die laat duidelijke zien wat de historie van het appartement is. Deze woning heeft er duidelijk al heel wat jaartjes opzitten! Dat zorgt natuurlijk voor een unieke sfeer die we alleen maar aan kunnen treffen in woningen van 100+ jaren oud. Maar het gaat al snel over naar de industriële stijl, in de vorm van de robuuste tafel: moet je die dikke stalen poten zien! Supermooi! Het is de plek waar de familie lekker samenkomt voor een ontbijt of diner. Op de achtergrond zien we de zwarte wandmeubels, een keukenblok waar we op de linkerzijde een computer zien waarbij in de keuken recepten opgezocht kunnen worden, dagelijks snel iets na gekeken wordt op de mail of een tv programma gevolgd kan worden. Met een expert ontwerp je zelf je eclectisch appartement.