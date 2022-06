De 10 nieuwste trends voor 2017!

In 2016 is er al veel gesproken over DIY ideeën en in 2017 blijven we daarover doorgaan. Ze gaan veel verder dan het opslaan van een mobiele telefoon of nachtkastje. Het gaat vooral over de vorm en de uniciteit van het element. Hoe breng je jouw persoonlijkheid tot uitdrukking in je interieur.

Met pallets, fruitschalen, tafels en vele andere items kunnen ze echt wonderen doen als decoratie!