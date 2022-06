Voor en Na: een smal huisje inspirerend opgeknapt

Dat er hier druk gebouwd wordt mag duidelijk zijn! De nieuwe trap is al geplaatst en dat is ook een van de meest opvallende elementen in dit huis. Een prachtige stalen trap die qua uitstraling perfect eclectisch is uitgebalanceerd. Industrieel, modern en zelfs een beetje landelijk mag je deze constructie wel noemen. En naast de nieuwe keuken is hier nog een andere functie gepland: een slaapkamer. Misschien niet de meest alledaagse keuze naast de keuken, maar gezien de beperkte ruimte in dit huis een perfecte oplossing.