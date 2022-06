7 leuke ideeën voor de keuken

Een kookeiland is voor veel mensen de ultieme droom in de keuken. Maar soms kost zoiets te veel ruimte of is het praktisch onhandig om uit te voeren. Je kunt in zo’n geval ook voor een klein ‘spoeleiland’ kiezen. Het effect is in ieder geval erg leuk en je ziet hoe fraai het in deze relatief kleine ruimte uitpakt.