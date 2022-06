Voor ieder wat wils: verschillende woningen

Twee-onder-een-kap-woningen zijn populair in Nederland. Dit is een woningtype waarbij meestal de twee woningen elkaar spiegelen. Het komt ook wel eens voor dat de twee woningen niet identiek zijn en ook in prijs kunnen verschillen. Het voordeel van zo'n woning is dat het heel wat privacy kan bieden en bovendien een stuk ruimer kan zijn dan een rijtjeshuis. Je hebt minder snel last van drukte die buren soms kunnen veroorzaken. De vraagprijs kan tussen de 150.000 euro tot wel meer dan het dubbele liggen. Dit heeft vanzelfsprekend te maken met de locatie en de grootte van de woning. Oriënteer je dus goed voordat je de locatie kiest, zodat je misschien wel in kosten kan besparen.

Welk woningtype past bij jou? Misschien ben je een gezelligheidsdier en kies je voor een rijtjeswoning. Hier kan je gemakkelijk even buurten bij de buren. Wil je toch wat meer privacy? Dan kan een twee-onder-één-kap-woning of een villa wat voor jou zijn. Hier kan je ongestoord je eigen gang gaan en genieten van alle rust.

Hoewel gigantische woningen voor velen slechts bij dromen blijft, kan het wel lekker zijn om te fantaseren. Wie weet lacht het geluk je toe en zit je binnen de kortste keren in een woning die bij jou past! Zeg nooit nooit..