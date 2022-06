Villa met een unieke look

We zagen de grijstinten net al even in de vloer van de woonkamer, maar hier krijgen ze een prominente rol in het sanitair. Het hout en de tegels vinden elkaar in deze kleur. Een badkamer is op zijn mooist als er een natuurlijke lichtval in aanwezig is, want kunstlicht doet het vooral goed in de avond. Je dagelijkse verzorgingsrituelen voer je hier natuurlijk op je gemak uit, terwijl je kunt kiezen of je alleen je tanden poetst of liever samen; de twee wastafel maken dit laatste in ieder geval mogelijk. Kijk ook even naar de gigantische spiegel, die maakt de badkamer extra licht en ruimtelijk. Daarbij is het een schitterende decoratie. Genieten was nog nooit zo vanzelfsprekend!

Leven in een bosvilla is schitterend. Wandel met ons mee door deze excellente woonstee!