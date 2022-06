homify 360°: Een Mobiel en Duurzaam huis vanaf €25.000

Stel je voor: een huis dat binnen een dag is gebouwd, minimaal €22.000 tot maximaal €43.000 kost en dat overal waar we willen mee naartoe gedragen kan worden. Is de ÁPH80 het huis van de toekomst? Architectenbureau Ábaton Arquitectura heeft in Spanje een prototype vervoerbare en economische woning ontwikkeld dat onze sedentaire levensstijl effectief kan beëindigen. De modulaire woning is in verschillende grootten te verkrijgen, van een xs formaat met alleen slaapkamer en badkamer tot een compleet appartement met slaapkamer, badkamer, woonkamer en keuken. Dit spannende product realiseert het ideaal van een modern Nomadenleven, op een woonoppervlak tot en met 80 m². Dit project is dan ook een innovatief en revolutionair idee dat we vandaag in deze homify 360° tot in detail aan jullie willen laten zien.