7 tips om een persoonlijke sfeer in je woonkamer te creëren

In de woonkamer brengen we veel tijd door. Na een drukke werkdag is het dé plek waar we 's avonds tot rust komen. Als de kinderen uit school komen drinken we in de woonkamer gezellig samen een kopje thee. In het weekend gaan we er zitten kletsen met vrienden of kruipen we op de bank om van een goed boek te genieten. Om je in je eigen woonkamer helemaal thuis te kunnen voelen, is het belangrijk dat je deze geheel naar eigen smaak inricht. Maar hoe doe je dat? Met de juiste accessoires kun je heel veel bereiken. Je kunt je woonkamer er een geheel eigen identiteit mee geven. Zo onderscheid je jouw woonkamer van die van anderen, zelfs als je veel meubels hebt staan die je bij anderen in huis ook terugziet. Je bank verfraai je met leuke kussens en je muren geef je meer uitstraling met mooie schilderijtjes. Met accessoires kun je veel meer bereiken dan je zou denken.

In dit Ideabook geven we je 7 tips voor het verfraaien van je woonkamer. Hierna creëer je binnen no-time een persoonlijke sfeer in je woonkamer.