Voor & Na: De Ongelofelijke Transformatie van de Gevel

Je bent van ons gewend dat we bij een Voor en Na vrijwel altijd de focus leggen op de binnenkant van een huis. En eigenlijk is dat ook wel logisch, want je bent in eerste instantie toch geneigd om binnenshuis aan de slag te gaan in plaats van het aanpakken van het exterieur van je huis. Maar in sommige gevallen kan het ook zeer de moeite waard zijn om het vergrootglas eens op de buitenkant van het huis te leggen. In het geval van de woning in het Verenigd Koninkrijk waar we nu een kijkje gaan nemen, is dat dan ook heel erg leuk om te zien. Het is een schitterende geveltransformatie geworden, uitgevoerd nadat er prachtige plannen gemaakt waren door de experts van XL Architects. Kijk met ons mee en verbaas je over de grote verschillen!