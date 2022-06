Badkamervloeren: kies je favoriet

Nog altijd de meest populaire vloer voor in de badkamer is de keramische tegel. Deze tegens zijn eenvoudig schoon te maken, waterdicht en verkrijgbaar in verschillende kleuren en patronen. Vraag je je af waarom de keramische tegel, in tegenstelling tot natuursteen, wél vochtbestendig is? De keramische tegel wordt op hoog temperatuur gebakken waardoor de poriën van de steen dichtrekken en er dus geen water of vuil tussen kan komen. Het enige vuil dat zich op de keramische tegel voor zal doen is daarom oppervlakkig vuil dat eenvoudig verwijderd kan worden. Doe dat wel met een zo neutraal mogelijk schoonmaakmiddel zonder zuren.

Ook leuk aan de deze tegel is dat je eenvoudig andere culturen in huis kunt halen. Populaire soorten zijn bijvoorbeeld de Portugese en de Marokkaanse tegel. Daarnaast zien we de laatste jaren ook vaak grote keramische tegels geïnstalleerd in de badkamer. Niet zo gek, want zo oogt de badkamer rustig en ruimtelijk.