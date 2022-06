Kleur in de woonkamer: zes tips voor meer leven in huis

Behalve de grote elementen die de kleur in de woonkamer kunnen bepalen, is er ook altijd de mogelijkheid om kleinere decoratieve elementen te gebruiken om kleur in een interieur te brengen. Afhankelijk van je kleurschema is het een mooie tip om voor wat betreft je details voor de meer uitgesproken kleuren te gaan. Kies vervolgens niet voor een enkel decoratief accent maar ga voor meerdere elementen in (ongeveer) dezelfde kleur. Door deze details door de kamer te verspreiden, zorg je niet alleen voor meer leven in je interieur maar creëer je optisch ook meer diepte.

In dit voorbeeld in de woonkamer is trouwens een andere optie ten volste benut, hier is namelijk uitgegaan van complementaire kleuren. Het diepe donkerblauw van de bank vindt zijn tegenhanger in het uitgesproken geel. Kies jij meer voor rood-tinten in de woonkamer, de complementaire keuze zou dan in de groen-tinten liggen.