Wand-, vloer- en paneeldesign van Dofine

De Boeddha is een graag geziene gast in bijzondere interieurs. De rust en wijsheid van de Boeddha komt je op visuele wijze tegemoet. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Dofine deze voor veel mensen belangrijke figuur in het interieurontwerp gebruikt. De Boeddha die we zien is bijzonder, want hij is van het Chinese type, veel vaker zien we het Indiase type, die overigens de vorm van zijn gezicht aan de Griekse beeldhouwkunst te danken heeft. Tegen de achtergrond van deze donkere versie van de Scrusted-wand komt het beeld prachtig uit. Dofine weet met dit interieur een poëtische sfeer op te roepen die zijn uitwerking in je interieur niet zal missen.