Voor en Na: prachtige vrijstaande woning in Veldhoven

In het al sinds de Bronstijd bewoonde Veldhoven vinden we naast de beroemde grafheuvels en middeleeuwse kastelen ook architectuur van meer recente oorsprong. Dit artikel gaat over het historische resultaat van zulk een recent bouwwerk: de uitbreiding en update van een vrijstaande woning. De architectuur van dit huis, van oorsprong al een ontwerp uit de Moderne Tijd, voldeed desondanks niet meer aan de wensen van de bewoners en heeft met behulp van architectenbureau EIKplan BNA een grondige vernieuwing doorstaan dat dit huis nu ruimer, moderner en nieuwer dan ooit heeft gemaakt. Zo is dit waardige onderdeel van onze tijdlijn ontstaan dat onze eigentijdse architectuur met glans vertegenwoordigt.