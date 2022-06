Inspriatie voor een mooie, minimalistische werkplek

Besteed jij veel uren achter je computer? Niet alleen het juiste werk afleveren is belangrijk, ook de omgeving waar je je in bevindt speelt een grote rol hoe je presteert. Zo kan de een beter presteren met een opgeruimd bureau, terwijl de ander graag tussen de rommel zich laat inspireren. Ruimtelijke werkplekken of een donkere kamer, kleurrijke schilderijen of sober en minimalistische kamer. Wat je voorkeur ook is, het is van belang dat je je fijn voelt aan je bureau en je je kan richten op je werk. Wanneer jij je gefocust en productief voelt, weet je dat dit een geschikte werkplek voor jou is.

Ben je toe aan een nieuwe, frisse werkomgeving, maar heb je even geen inspiratie? Geen zorgen, want wij hebben een aantal mooie, minimalistische werkplekken voor je geselecteerd. Beginnen je handen al te jeuken na het zien van deze eenvoudige werkplekken? Wie weet ziet jouw bureau er binnenkort wel anders uit..