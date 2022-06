Dit heb je nodig voor een bar in je eigen woonkamer

Een bar in je eigen woning is natuurlijk heel wat anders dan in een club. In een drukke club is het vaak donker, zijn de lichten fel en gekleurd en kan het ook nog knipperen. Wanneer je in je woning wat meer rust wil creëren, kan je hanglampen met gezellige sfeerlichting installeren. Hierdoor ontstaat een intieme sfeer. Ben je wel gek op een kleurtje? Je kunt altijd voor neonkleuren kiezen en LED-verlichting installeren. Het gaat er uiteindelijk om wat je met je bar wilt doen. Zie je jezelf iedere maand een groot feest geven met harde muziek? Wellicht is felle verlichting voor jouw bar. Wil je je beste vrienden uitnodigen en gezellig bijpraten aan de bar? Dan is rustige sfeerverlichting ideaal voor jouw bar.