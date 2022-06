Welkom thuis! Ideeën voor een prachtige entree

De vloer is natuurlijk een belangrijke sfeermaker en nee, die hoeft niet hetzelfde te zijn als in je woonkamer. Bedenk dat de hal onderhevig is aan slijtage en er veel vuil naar binnenloopt. De hal wordt zeer intensief benut en moet dus zijn frisheid en glans behouden. Kies dus bij voorkeur voor een hard en slijtvast materiaal zoals bijvoorbeeld tegels, een gietvloer, beton, marmer of graniet. Bovendien ook makkelijk schoon te houden. Graniet en marmer vereisen wel regelmatig impregneren. Je kunt ook kiezen voor hout of laminaat maar dit is minder slijtvast dus investeer dan in een goede en grote droogloopmat.

Een tafel of bankje in de hal is praktisch en uitnodigend. De tafel als plek voor je correspondentie en handschoenen en een bankje om even je schoenen aan te trekken. Zorg ook voor voldoende opslagruimte voor schoenen, sleutels en andere kleine voorwerpen.