Glas coatings: 10 ideeën voor een moderne keuken

Om te genieten van je keuken en de gerechten die je er bereidt, is het belangrijk om de juiste omgeving te creëren. Met glascoatings kun je dat unieke tintje snel en eenvoudig toevoegen aan je keuken. Die extra glans en kleur is een goede manier om een wat outdated keuken op te frissen zonder dat je een nieuwe keuken hoeft aan te schaffen. Glascoatings zijn er in allerlei sferen en stijlen en passen dus in elke keuken. Een keuken in rustieke stijl zal voor een warme en gastvrije sfeer zorgen, een minimalistische of moderne stijl zal zorgen voor een zeer exclusief gevoel.

Om je op weg te helpen hebben we een aantal ontwerpen met coatings voor je geselecteerd. Zo kun je je keuken een andere look geven zonder grote renovaties of zonder dat het teveel extra ruimte inneemt. Het grote voordeel hiervan is dat sommige van hen zeer gemakkelijk te combineren zijn en gemakkelijk toe te voegen aan je eigen keuken. Kijk mee naar onze voorbeelden..