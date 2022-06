Een keuken voor het hele gezin: tips om van je keuken het hart van het huis te maken

Het is misschien niet het meest opvoedkundig correcte uitgangspunt, maar kinderen worden nu eenmaal blij van televisie kijken. Een televisie inbouwen in de familiekeuken is dan misschien ook wel het overwegen waard. Bovendien is het voor de volwassenen ook nog best mooi meegenomen. Even het nieuws kijken vanuit de keuken, zo tijdens het koken, is geen overbodige luxe. Of je sluit je laptop of tablet er op aan en kookt, met een beetje hulp van je lievelingskok op YouTube, de lekkerste gerechten. Dat de televisie in de keuken trouwens helemaal geen sta-in-de-weg hoeft te zijn, zien we in deze keuken. Een mooi weggewerkt beeldscherm geeft hier helemaal geen ruis in de indeling.