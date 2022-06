10 goede muurideeën voor de keuken

Indien jouw woning mooie oude muren heeft, pas jouw interieur hier dan op aan. Zoals je op deze foto ziet zorgt dit voor een prachtige uitstraling. In dit interieur is er gekozen voor zachte, roze pasteltinten. Zowel de muur, de vloer, de bank als het keukenblok zijn in het zelfde kleurenpalet gekozen. Een uiterst harmonisch interieur waar het heerlijke te vertoeven is!