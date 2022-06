9 prachtige ruimtes met een landelijke look!

Heb jij een gekke hoek in je woonkamer? Maak er dan iets van! Dat moeten de bewoners van deze landelijke woning ook gedacht hebben. Wat doe je met zo'n grote niche in een ruimte? Deze bewoners hebben dit handig opgelost door de woonkamer in de niche te plaatsen. In plaats van een stijl-clash is hier een fijne zithoek ontstaan. Wees dus gerust dapper en maak er iets moois van.