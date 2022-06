5 keukens die het allerbeste uit je open ruimte halen!

The Chase Architecture

Als je de keuken verrijkt met de stijl van de omgeving, dan heb je een winnende formule te pakken. In dit specifieke voorbeeld blijft de keuken verborgen, het is uit het zicht van de woonkamer maar hij is zeer goed uitgerust.

Ook het kookeiland is een aanvulling op deze keuken. Hier kun je fijn lunchen of een kopje koffie drinken terwijl je partner kookt. Ook heb je hier direct uitzicht op de woonkamer. Deze keuken heeft een harmonische uitstraling, omdat je bij deze keuken kunt genieten van de gezelligheid van de woonkamer en de keuken. Let ook op de verlichting. Boven het kookeiland hangen meerdere lichtbronnen die een warme gloed door de ruimte verspreiden.

Het is dus belangrijk dat je op meerdere elementen let; het meubilair, de indeling, de verlichting en het kleurgebruik. Zo zie je dat de kleur grijs zowel in de woonkamer, het eetgedeelte als de keuken terugkomt.